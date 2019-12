CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI ATALANTA CASTAGNE / Roma che torna in campo domani all'Olimpico contro la Spal per riprendere la marcia in campionato. C'è da difendere il prezioso quarto posto in classifica da qui a fine anno per la squadra di Fonseca, dopodiché i giallorossi si concentreranno sul calciomercato di gennaio. Nonostante il ds Petrachi mantenga un profilo basso, qualcosa in entrata verrà fatto, per dare alternative valide al tecnico portoghese, soprattutto se dovessero esserci delle uscite.

Non perderti le ultime news di mercato: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Roma, sfida a Torino e Inter per l'attacco

Calciomercato Roma, Castagne per il dopo Florenzi

Rimane fortemente in bilico la posizione di Alessandro Florenzi, che non ha mai trovato il giusto feeling tecnico con Fonseca.

Il numero 24 giallorosso non vuole perdere l'Europeo e dunque si accinge a lasciare la Capitale, magari anche solo in prestito. Le valutazioni sul suo futuro proseguiranno, intanto la Roma si guarda intorno per un sostituto. Secondo il 'Corriere dello Sport', Petrachi è fortemente interessato a, laterale dell'. Ma i bergamaschi spareranno una cifra piuttosto alta, tanto più in considerazione del fatto di aver passato il turno in. Nerazzurri che invece sembrerebbero ben disposti per la cessione di, che sarebbe stato proposto ai capitolini, ma sulla fascia sinistra Fonseca ha già abbondanza di alternative.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Fonseca tiene aperto il caso Florenzi

Calciomercato Roma, può saltare la trattativa Pallotta-Friedkin