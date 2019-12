Napoli, rinnovo Callejon: confermata l'anticipazione di CM.IT

NAPOLI RINNOVO CALLEJON / La nuova era Gattuso al Napoli può partire da un'importante conferma che appare ormai vicina. José Maria Callejon, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, va verso il rinnovo. Già nella giornata di ieri vi avevamo parlato dell'apertura decisa al prolungamento del contratto in scadenza nel 2020 dopo che l'agente dello spagnolo ai nostri microfoni aveva smentito ogni ipotesi di accordo per l'addio a gennaio. Dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi arrivano nuove conferme in tal senso: il quotidiano parla di una proposta azzurra per un contratto di 2 anni a 3 milioni di euro a stagione.

Proposta che piace, tant'è che secondo la 'Rosea' si prevede un annuncio a stretto giro di posta.

Calciomercato Napoli, gli altri rinnovi dopo Callejon

Sistemata la questione Callejon, all'inizio del nuovo anno dovrebbero poi partire i contatti anche per altri due elementi importanti della rosa azzurra: Zielinski e Milik. Discorso invece più complicato per Dries Mertens, il quale va invece verso una separazione a parametro zero e ha già attirato le attenzioni di tanti club, italiani e non solo.

