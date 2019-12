CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO DARMIAN / Inter che affila le armi in vista del mercato di gennaio. Le difficoltà palesate nelle ultime partite e segnalate da Conte in virtù di una rosa corta e con rotazioni ristrette ulteriormente dall'emergenza infortuni spingono i nerazzurri a intervenire in numerosi reparti per poter competere sulla lunga distanza con la Juventus nella lotta scudetto. Marotta e Ausilio giocano su vari tavoli per regalare il tecnico i rinforzi richiesti.

Calciomercato Inter, Darmian alternativa a Marcos Alonso

Urge un innesto tra le altre cose sulla fascia sinistra, dove le condizioni di Asamoah non inducono all'ottimismo.

Finora si è sopperito con l'adattamento disulla corsia opposta a quella che predilige abitualmente, ma un laterale mancino è uno degli obiettivi primari. Si spinge per Marcos, ma le richieste del- valutazione, niente prestito, nemmeno con obbligo di riscatto - alzano un muro per il momento difficile da scalare. In più, l'interessamento congiunto dellacomplica ulteriormente il tutto. Così, secondo il 'Corriere dello Sport', il nome di Matteotorna prepotentemente in auge. Investimento che dal punto di vista economico risulterebbe certamente molto meno gravoso, ilper adesso non sembra intenzionato a cedere, ma l'Inter può giocare la carta del ritorno di

