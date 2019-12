Calciomercato Inter, blitz per Politano. Possibile chiave per il colpaccio estivo

CALCIOMERCATO INTER POLITANO CHIESA / Fallito in estate, il tentativo da parte della Fiorentina di arrivare a Matteo Politano è stato solamente rimandato. L'infortunio di Ribery ha reso ancor più urgente la necessità di intervenire a gennaio per rinforzare il reparto offensivo della Viola e tra le varie ipotesi non semplici, da Suso a Berardi passando per Keita e Cutrone, il profilo dell'attaccante dell'Inter sembra quello giusto considerando anche che in nerazzurro è tutt'altro che un titolare.

Calciomercato Inter, Politano chiave per Chiesa

Anzi, gli stessi dirigenti nerazzurri stanno cercando una punta con caratteristiche diverse, si veda ad esempio il francese, ma per intervenire in entrata hanno bisogno prima di cedere e il principale indiziato è proprio l'ex Sassuolo. Non perderti le ultime news di mercato: CLICCA QUI

Approfittando dell'incrocio in campionato tra Fiorentina e Inter in programma domani sera, secondo 'Tuttosport' nelle prossime ore ci sarà anche un contatto tra la dirigenza viola e l'agente di Politano tra i quali ci sono ottimi rapporti. L'Inter, da parte sua, spera in un'operazione che possa valere poi una posizione di vantaggio nella corsa a Federico Chiesa anche in ottica estiva, quando il duello con la Juventus (ma non solo) entrerà nel vivo.

