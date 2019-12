CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Riguardandolo ora, a poco più di tre mesi di distanza, il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain assume sempre i più connotati del classico affare che 'fa felici tutti quanti'. L'argentino sta segnando a raffica in una formazione nella quale si è subito integrato bene, anche fuori dal campo, l'Inter pregusta la plusvalenza e intanto si gode un Lukaku già a quota 10 gol in A oltre ad un Lautaro Martinez diventato uno degli attaccanti più corteggiati d'Europa. La ciliegina sulla torta sarebbe la cessione definitiva dell'ex capitano già nella finestra di gennaio che consentirebbe di investire sui colpi chiesti da Antonio Conte per la volata scudetto.

Un'ipotesi sulla quale i parigini stanno concretamente lavorando, riscontrando però una prima resistenza. Calciomercato in diretta:tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, le ultime sul riscatto di Icardi al Psg

Con un Edinson Cavani ormai all'alba dei 33 anni e, soprattutto, in scadenza di contratto a fine stagione, il Ds del club francese Leonardo ha individuato in Icardi il profilo giusto per il dopo-Matador e visto il rendimento super dell'argentino sa che a 70 milioni di euro, la cifra pattuita in estate con l'Inter per il riscatto, può rivelarsi un vero affarone. Per questo motivo, scrive 'Tuttosport', ci sono già stati contatti tra le società per ragionare sulla possibilità di anticipare i tempi del riscatto. Da casa nerazzurra è arrivata chiaramente un'apertura. Il nodo però sarebbe rappresentato dalla moglie-agente Wanda Nara: dal punto di vista economico sarebbe un bel balzo per il giocatore, che a Parigi guadagnerebbe 10 milioni di euro a stagione contro i 5,5 del contratto con l'Inter, ma visto il rendimento stagionale che ha riacceso l'interesse internazionale prima vorrebbe capire come si presenterà lo scenario di mercato a livello europeo a fine stagione. Vedere, ad esempio, se torneranno a farsi sotto il RealMadrid o addirittura la Juventus, si legge sul quotidiano torinese. Fase di stallo, Wanda Nara prende tempo e l'Inter vede un tesoretto bloccato.

