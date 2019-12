Calciomercato Inter, Joao Mario: un altro passo verso il riscatto

CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO / Icardi, Perisic, Nainggolan e non solo. L'Inter ha un vero e proprio tesoro in prestito, con tanti calciatori che in estate potranno fruttare una valanga di milioni da reinvestire sul calciomercato estivo. Una parte consistente della somma che i dirigenti nerazzurri contano di incassare dovrebbe fruttarla Joao Mario, il centrocampista portoghese ceduto alla Lokomotiv Mosca in prestito con diritto di riscatto fissato a quota 18 milioni di euro. La Russia lo ha rigenerato, tanto che nei giorni scorsi si era espresso in maniera netta: "Sono felice.

Tra l'Inter e Mosca sceglierei la Lokomotiv". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Anche la dirigenza del club russo si è detta soddisfatta del rendimento dell'ex Sporting CP e le chance di riscatto sembrano aumentare. Intanto il campionato russo, giunto alla lunga sosta invernale, lo incorona: nella top 11 dei migliori calciatori della prima parte di stagione infatti c'è proprio Joao Mario, autore di 4 assist e 1 gol in 12 presenze totali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, futuro Joao Mario: il portoghese ha le idee chiare