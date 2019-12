Torino, assalto totale a Zaza

CALCIOMERCATO TORINO ZAZA / Simone Zaza fa impazzire i radar di calciomercato. La grande prestazione condita con un gol contro la Fiorentina ha stregato anche il patron della Viola, Rocco Commisso, che ha chiesto informazioni sull'attaccante del Torino tornato ad intrigare una lunga fila di corteggiatrici. 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto della situazione, raccontando infatti come il club toscano si sia messo in ascolto da settimane ed ora è pronto in maniera concreta a tentare l'assalto in vista di gennaio.

Ma non solo. Anche ilè interessato, così come dalla Spagna vanno registrati gli inserimenti di, mentre un intermediario ha sondato il terreno anche per un possibile trasferimento in. Ipotesi non semplice, anche perché al momento il Toro non apre alla possibilità di privarsi dell'attaccante già autore di 6 reti e 4 assist in 17 presenze.