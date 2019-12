Calciomercato Juventus, United su Mandzukic: Solskjaer apre

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Fuori dalla lista per la Champions League, mai impiegato in campionato e in ultimo escluso anche dalla lista degli invitati per la consueta cena natalizia: che Mario Mandzukic sia stato di fatto tagliato della Juventus appare ormai chiaro ed evidente. Sfumato il passaggio in Qatar, l'attaccante croato è diventato un problema che il club bianconero intende risolvere nella finestra invernale di calciomercato e le soluzioni per ripartire non sembrano mancare. Non perderti le ultime news di mercato: CLICCA QUI!

Accostato negli ultimi giorni (nuovamente) al Milan, Mandzukic secondo indiscrezioni vorrebbe tornare in Germania dove ha già giocato con Wolfsburg e Bayern Monaco.

È spuntata dunque l'ipotesi Borussia Dortmund, a caccia di una grande prima punta, ma al momento l'offerta non accontenta né la Juve né il calciatore. Occhio quindi al ritorno di fiamma concreto del, pronto ad intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra in vista della volata finale. Servono tasselli in più reparti, uno di questi è l'attacco, e anche se l'obiettivo è puntare su giocatori futuribili, oggi in conferenza stampa il manager Ole Gunnar Solskjaer ha aperto anche alla possibilità di ingaggiare calciatori esperti e pronti subito per risalire la classifica e centrare gli obiettivi stagionali: "Stiamo cercando di rafforzarci in molte posizioni, vedremo cosa succederà. Stiamo osservando degli obiettivi per progetti a lungo termine, ma se dovesse presentarsi qualcosa più a breve termine, vedremo". Frase che in Inghilterra hanno subito accostato proprio a Mandzukic, segnalato come il principale obiettivo per gennaio nel reparto offensivo.

