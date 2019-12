Brescia-Lecce, Corini: "Balotelli può segnare un gol a partita"

BRESCIA BALOTELLI CORINI / Alla vigilia del match fondamentale per la corsa salvezza contro il Lecce, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato del momento dei suoi e del ritorno alla rete di Mario Balotelli, decisivo per la vittoria sulla SPAL: "Il gol di Balotelli è stata una conseguenza dell'atteggiamento positivo, lui può segnare un gol a partita. Abbiamo lavorato con lui guardando i video, per fargli capire le situazioni in cui è attivo e passivo e così ha avuto più occasioni. Continuando così, avremo un calciatore maturo".

LECCE - "Sono tutte partite della vita.

La salvezza non arriva dal cielo, dobbiamo essere forti come contro la SPAL".

TONALI - "Il palleggio di Mateju e Cancellor permette a Tonali di aprirsi spazi ricevendo il pallone in avanti. Per noi è un calciatore importantissimo".

