CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / L'infortunio di Duarte costretto a star fuori 3-4 mesi ha accelerato in casa Milan le operazioni per individuare un nuovo difensore centrale da regalare al tecnico Stefano Pioli in vista della sessione invernale di calciomercato. Un nome tornato caldo è quello di Merih Demiral, ai margini alla Juventus e possibile partente in casa bianconera. Opzione però tutt'altro che semplice, nonostante i tanti affari conclusi tra le due società in questi anni: la dirigenza bianconera conta di incassare una cifra importante dalla partenza del centrale turco, forte anche di un corteggiamento internazionale che vede in Premier League diverse pretendenti importanti e pronte a spendere.

Calciomercato Milan, le ultime su Todibo

Negli ultimi giorni stanno prendendo quota infatti le voci sulla candidatura di Jean-Clair Todibo, colosso classe '99 che il Barcellona ha acquistato lo scorso gennaio dal Tolosa per circa un milione di euro anticipando tanti altri top club. In blaugrana però non si sta imponendo e nonostante una maxi-clausola da 150 milioni di euro secondo fonti vicine al club il giocatore può partire ad un solo anno di distanza dal suo arrivo. Ma alle giuste condizioni. Quali? Secondo il 'Mundo Deportivo' il prezzo dopo gli ultimi summit di mercato sarebbe stato fissato a quota 10 milioni di euro, ma nell'operazione i blaugrana intendono mantenere anche un'opzione per riacquistare in futuro il giocatore. Un modo per cautelarsi in caso di esplosione in un altro club. Il Milan ha acceso i radar, ma deve vedersela anche con Bayer Leverkusen, Watford, Southampton e Monaco.

