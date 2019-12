Juventus, Ronaldo prepara il ritorno a casa? Ecco il suo nuovo acquisto

JUVENTUS CASA CRISTIANO RONALDO / Nei mesi scorsi, Cristiano Ronaldo ha svelato il desiderio di voler tornare a vivere in Portogallo e, a quanto pare, la città prescelta sarebbe Lisbona. Come riporta oggi 'Tuttosport', la stella della Juventus ha acquistato un appartamento da 7.2 milioni di euro nell'Avenida da Libertade, in un edificio che, in passato, ospitava il Ministero dell'Agricoltura con una vista panoramica sul fiume Tago.

Juventus, Cristiano Ronaldo e i dettagli del suo nuovo appartamento

Una casa da 287 metri quadrati con piscina privata panoramica, sauna, jacuzzi ed altri comfort che saranno ultimati entro febbraio 2021, con diverse modifiche chieste espressamente dal calciatore.

Il lusitano ha altri due anni di contratto con la Vecchia Signora, e di certo non immagina nemmeno di appendere gli scarpini al chiodo prima del Mondiale in Qatar del 2022, che giocherebbe con l'età di 37 anni. Chissà, però, se questo nuovo acquisto sarà il primo passo per il ritorno... a casa, appunto.

