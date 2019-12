Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, ha parlato del suo momento e di quello della squadra ai canali ufficiali del club bianconero. Queste le sue considerazioni sulla vittoria di Leverkusen: "Volevamo dare un segnale dopo la sconfitta con la Lazio, ci siamo riusciti".

TUNNEL - "Sicuramente è stato voluto, avevo gli spazi chiusi, quindi invece di darla a Paulo ho visto l'avversario arrivare lateralmente e ho provato la giocata".

LEGGI ANCHE --> Juventus e Inter, nuove conferme sul futuro di Rakitic

Juventus, De Sciglio: "In Supercoppa vogliamo la rivincita"

CHAMPIONS - "Difficile scegliere per il sorteggio: prima o poi, bisogna incontrare tutte le più forti.

Preferirei, però, una squadra inglese".

SCUDETTO - "Abbiamo perso solo una partita, siamo a soli due punti dalla vetta, scendiamo in campo sempre per vincere: non è scontato, giocare contro ogni squadra è difficile".

INTER - "Sta dimostrando da inizio campionato, come la Lazio, di essere una nostra rivale. Con i biancocelesti cercheremo la rivincita in Supercoppa".

BILANCIO - "La prima stagione è stata positiva, abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Sono contento, a livello personale, di quello che sto facendo: devo continuare così".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Sensi-Barcellona: conferma e 'dribbling' sull'anticipazione di CM.IT

Calciomercato Napoli, la rivelazione: Torreira vuole l'azzurro