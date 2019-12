CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / Settimane sulle montagne russe per Ivan Rakitic e Arturo Vidal, due big che hanno faticato (o stanno ancora faticando, nel caso del secondo) ad imporsi nello scacchiere del tecnico del Barcellona Ernesto Valverde finendo inevitabilmente per alimentare le voci di calciomercato. Difficile tenere fuori dal giro della formazione titolare dei nomi così, che infatti in vista della sessione di calciomercato di gennaio sono emersi come due dei profili più ricercati dai top club europei a caccia di un grande centrocampista. Quasi impossibile però ipotizzare una doppia partenza: uno potrebbe andare alle giuste condizioni, l'altro salvo clamorosi colpi di scena rimarrà.

E gli indizi sembrano ormai portare tutti quanti in direzione della conferma del croato. Calciomercato in diretta:tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus e Inter, Valverde sul futuro di Rakitic

Dopo aver commentato le voci di mercato su Vidal nel mirino dell'Inter, l'allenatore blaugrana Valverde è tornato a parlare anche di Ivan Rakitic e del suo ritorno nel giro dei titolari dopo il primo periodo di difficoltà: "Se lo vedo intenzionato a restare? Lo vedo esattamente uguale agli altri. Ci stiamo giocando tanto, so cosa accade durante il mercato estivo e poi tutti ti chiedono di quello invernale. Ivan ha iniziato a giocare regolarmente e se lo fa è perché se lo sta meritando". Un altro segnale che va verso la conferma delle indiscrezioni sempre più insistenti arrivate dalla Spagna secondo le quali il croato verrà blindato, soprattutto nella finestra invernale. A quel punto potrebbero riaprirsi spiragli importanti per Vidal, anche se fin qui i blaugrana non hanno aperto al prestito.

