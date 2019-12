RAZZISMO REPORT AIC / Allarme razzismo nel calcio italiano: l'Associazione Italiana Calciatori ha presentato un focus dedicato agli episodi di razzismo avvenuti in Italia nella stagione calcistica 2018-2019 che conferma i dati esposti da Calciomercato.it nello speciale sull'argomento. Il razzismo è in aumento nel calcio italiano e i dati sono allarmanti visto che riguardano anche, se non soprattutto il settore giovanile.

Il report conferma come gli episodi di razzismo sono in costante aumento e che tale fenomeno riguarda tutte le categorie, dentro e fuori gli impianti sportivi.

Ini giocatori sono le vittime soprattutto di cori provenienti dai tifosi avversari ma è nei campionati giovanili che la situazione si fa ancora più preoccupante: il numero di episodi di razzismo in campo superano la media in maniera netta: il bersaglio sono giovani calciatori di colore con colleghi italiani, genitori e dirigenti nella parte dei 'carnefici'. A livello territoriale, invece, è il Nord a registrare il maggior numero di episodi:(14%),(9%),(7% ciascuna) sono le città con il più alto numero di episodi di razzismo.

