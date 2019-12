p>CSI NOTTE CAPITANI / Torna il tradizionale appuntamento con "". Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 21.00, presso l'Impianto sportivo Capitolino, via Montona 13, a, il– Comitato provinciale di Roma organizza l'ormai consueto evento dedicato ai capitani delle squadre di calcio under 12, under 14, allievi, juniores e open, calcio a 5, calcio a 7, pallavolo e basket che prendono parte ai campionati del CSI Roma e ai presidenti delle rispettive società sportive. Un appuntamento formativo che l'obiettivo di sensibilizzare i giovani atleti a vivere lo sport secondo i principi ispiratori del CSI.

Questi i testimonial dell'XI edizione:

Andrea Abodi - presidente del Credito Sportivo

Emmanuel Front - atleta olimpionico francese, protagonisti ai Giochi di Sidney 2000 nella staffetta 4x400

Prof. Andrea Barbetti - formatore CSI e docente preso di mira di recente con scritte e insulti di carattere politico;

Don Bonifacio Sarte Lopez - nuovo assistente provinciale CSI