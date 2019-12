CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI / Per Kulusevski tutto ancora da decidere: l'Inter insiste per averlo a gennaio, la Juventus è alla finestra, mentre il Parma alza la voce e mette in chiaro che non vuole privarsi dello svedese a gennaio.

Il 19enne è tra i protagonisti di questa stagione e Antoniosarebbe contento di averlo con sé già il prossimo mese per aumentare così la concorrenza a centrocampo e garantirsi un calciatore capace di conquistarsi le attenzioni di diversi club, non soltanto italiane.

"Siccome siamo stati bravi a prenderlo quando nessuno lo voleva, chi vuole acquistarlo dovrà aspettare il primo luglio": Faggiano non ha certo nascosto quali sono le intenzione del Parma per il calciatore di proprietà dell'Atalanta.

I bergamaschi sono pronti a cederlo per una cifra di 40 milioni di euro ma il muro alzato dai ducali complica i piani dell'Inter: su questo fa affidamento, oltre alla Juventus, anche il Manchester United, pronto a venire incontro alle richieste atalantine. Attualmente indietro nella scorsa allo svedese, la possibilità di avere più tempo a disposizione non può che far piacere ai 'Red Devils'.

