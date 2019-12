NAPOLI PARMA CONVOCATI GATTUSO / Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Rino Gattuso per il suo esordio sulla panchina azzurra contro il Parma. L'allenatore dovrà fare a meno solo di Ghoulam, che nell'allenamento pomeridiano ha lavorato per una parte personalizzato e parte in gruppo.

Assente anche lo squalificato

Ecco la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Milik, Leandrinho