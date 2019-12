ROMA NZONZI GALATASARAY / Scoppia il caso Nzonzi al Galatasaray: il centrocampista di proprietà della Roma è stato messo fuori rosa dalla società turca a tempo indeterminato per motivi disciplinari.

Lo ha reso noto lo stesso club di Istanbul con una nota dove si spiega che il calciatore ha avuto un comportamento non consono durante l'ultima sessione di allenamento.

Una situazione che potrebbe mettere a rischio il riscatto del calciatore da parte del Galatasaray: i turchi hanno la possibilità di estendere il prestito per un'altra stagione o di riscattare il calciatore per 16 milioni di euro entro il 30 giugno 2020 e per 13 milioni entro il 30 giugno 2021. Campione del mondo con la Francia nel 2018, Nzonzi in questa stagione ha collezionato 15 presenze tra campionato e Champions League, saltando quattro partite complessive.