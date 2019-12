CALCIOMERCATO JUVENTUS HAKIMI PEREIRA / Paratici è stato chiaro in più occasioni: a gennaio la Juventus non farà acquisti, salvo possibili occasioni. Questo però non significa che i bianconeri resteranno con le mani in mano in attesa della prossima estate: la dirigenza bianconera è già al lavoro per pianificare i colpi in vista della prossima stagione e qualcosa potrebbe accadere sugli esterni di difesa. Lì finora Sarri ha utilizzato molto Cuadrado e con buoni risultati, mentre Danilo non è sembrato a suo agio: potrebbe essere proprio la fascia destra il ruolo con novità in arrivo per l'estate.

L'expotrebbe essere messo subito sul mercato e per la sua sostituzione di parla didel Paris Saint-Germain ma non solo.

Calciomercato Juventus, Hakimi e Pereira per la difesa

Uno dei nomi da tempo accostato ai bianconeri è quello di Achraf Hakimi, attualmente al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid: a giugno il calciatore dovrebbe rientrare in Spagna ma se le 'merengues' dovessero decidere di non puntare in maniera convinta su di lui la sua potrebbe essere la più classica delle toccate e fuga, con la Juventus pronta ad approfittarne. Il 21enne è legato al Real fino al 2021 e potrebbe rivelarsi una buona occasione.

In Inghilterra invece sta sorprendendo il Leicester secondo in classifica dietro l'imbattibile Liverpool ma davanti alla corazzata City: con le Foxes gioca anche Ricardo Pereira, 26 anni, portoghese assistito da Jorge Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo. Già la scorsa estate si era parlato di un suo possibile approdo in bianconero e tra qualche mese l'idea potrebbe tornare ad essere concreta.

