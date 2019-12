CALCIOMERCATO INTER VIDAL / "Vidal vuole andare all'Inter? Loro sapranno cose che io non so...". Nella conferenza stampa di vigilia della sfida valida per la Liga contro la Real Sociedad, Ernesto Valverde ha lanciato una 'frecciata' ai nerazzurri in merito alle tante voci che danno il centrocampista cileno desideroso di ricongiungersi con Antonio Conte a Milano: "Queste che circolano sono informazioni che non provengono da qui, bensì dall'Inter - le parole del tecnico del Barcellona, interessato pure a Stefano Sensi oltre che a Lautaro e Skriniar - Dico solo che il mercato non è ancora cominciato.

Vedremo se ci saranno operazioni convenienti per noi, ma ora dobbiamo pensare solo alle tre partite prima della fine dell'anno".

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: il punto sul centrocampo

L'Inter vorrebbe Vidal in prestito, ma per il momento il Barcellona non ha aperto a questa formula. Ecco perché Marotta è sempre forte su quelle che sono le principali alternative al cileno, Rodrigo De Paul e Dejan Kulusevski. Per il talento svedese, tuttavia, va registrata una brusca frenata: il Ds del Parma Faggiano ha chiuso di nuovo alla possibilità di una interruzione del prestito a gennaio, rimandando quindi il discorso Kulusevski-Inter a giugno. L'Ad nerazzurro e il Ds Ausilio potrebbero comunque provare a bloccarlo già a gennaio in ottica estate 2020. Da sconfiggere la concorrenza di Juventus e grandi club stranieri, anche se gli ottimi rapporti tra Suning e Percassi mettono l'Inter davanti a tutti nella corsa al 19enne.

