JUVENTUS BENTANCUR DE LIGT DOUGLAS / Sorride Maurizio Sarri a due giorni dalla partita casalinga in campionato contro l'Udinese. Il tecnico della Juventus ritrova tre pedine importanti per la gara dell''Allianz Stadium' al cospetti dei friulani: de Ligt, Bentancur e Douglas Costa sono tornati ad allenarsi insieme al resto del gruppo nell'allenamento odierno.

Juventus-Udinese: Sarri ritrova de Ligt, Bentancur e Douglas Costa

Sotto la neve caduta copiosa a Torino, Ronaldo e compagni si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione in vista dell'Udinese, sfida in programma domenica alle 15.

Un rientro per reparto per Sarri, con il difensore olandese e il nazionale uruguaiano che dovrebbero partire titolari contro la formazione allenata da Gotti.

Douglas Costa invece inizierà presumibilmente dalla panchina e potrebbe trovare spazio a gara in corso. Importante per Sarri soprattuto il recupero di Bentancur, vista la squalifica di Pjanic in cabina di regia. Oltre al bosniaco e Cuadrado, anche lui fermato dal Giudice sportivo, sarà ancora indisponibile Ramsey, che prosegue con il lavoro personalizzato.

