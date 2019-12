CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MODRIC / Kalidou Koulibaly al Real Madrid con un blanco che si trasferirebbe al Napoli: è questa l'indiscrezione lanciata da 'eldesmarque.com' sul difensore senegalese. Il portale spagnolo parla del concreto interesse della società spagnola per il numero 26 azzurro: un interesse che deve però scontrarsi con la richiesta superiore ai 100 milioni di euro di De Laurentiis.

Ecco allora che nascerebbe l'ipotesi scambio con il Real Madrid che sarebbe pronto a cedere Lukae metterci vicino un conguaglio di circa 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, da Eriksen a Mertens: i big in scadenza di contratto nel 2020

Calciomercato Napoli, l'offerta del Real Madrid per Koulibaly: scambio con Modric

Uno scambio che potrebbe accontentare la necessità del Napoli di acquistare un centrocampista di grande spessore e garantirebbe ai partenopei anche un introito economico molto importante. A rendere difficile l'eventuale trattativa l'ingaggio percepito da Luka Modric che al Real Madrid guadagna circa 10 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza a giugno: il croato da qualche mese è accostato anche al Milan per il suo rapporto con Boban. In questa stagione con i blancos ha collezionato 14 presenze con due reti e un totale di circa 750 minuti giocati.

POTREBBERO INTERESSARTI:

Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena

Calciomercato Napoli, Paredes dal Psg: ecco perché non può essere acquistato