JUVENTUS PETRELLI RINNOVO / Rinnovo in casa Juventus. Come appreso da Calciomercato.it, il club bianconero ha blindato fino al giugno 2023 il centravanti della Primavera Elia Petrelli. Il giovane classe 2000 era in scadenza il prossimo giugno con la 'Vecchia Signora' e ha quindi prolungato il proprio contratto per altre tre stagioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

In 13 presenze stagionali tra campionato Primavera e Youth League, Petrelli in questa stagione ha finora collezionato 5 reti e 3 assist.

Nella scorsa stagione il giocatore nato a Cesena aveva esordito anche in Serie C con la. Petrelli nell'estate 2016 era stato prelevato dalla squadra romagnola per una cifra intorno aglieuro. Lo scorso giugno il 18enne attaccante era stato accostato allain un possibile scambio, poi sfumato, con il gioiellino giallorosso, successivamente accasatosi al Bologna.

