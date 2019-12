CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / L’arrivo di Gennaro Gattuso ha riportato, in casa Napoli, serenità ed entusiasmo. De Laurentiis ha seguito in prima persona i primi due allenamenti di ‘Ringhio Starr’, onnipresente a bordocampo, e la sua scelta non è casuale. I contrasti nati dopo l’ammutinamento di novembre avevano creato un’enorme tensione tra i calciatori, spaventati, più che dalle multe, dalle possibili iniziative legali che la società potrebbe prendere nei prossimi cinque anni per i danni d’immagine subiti.

Napoli, contatti per i rinnovi di Callejon, Allan e Mertens

Il patron ha voluto dare un segnale di vicinanza alla rosa e non si è limitato ad assistere alle sessioni di lavoro del nuovo tecnico. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono stati vari contatti con gli azzurri il cui contratto va ridiscusso o è in imminente scadenza: qualche apertura è arrivata nei confronti di Mertens, si sta discutendo con Allan (filtra ottimismo) e si è riaperta in maniera importante la trattativa con José Maria Callejon.

Il suo agente, Manuel Garcia Quilón, aveva smentito a Calciomercato.it un accordo già chiuso per dire addio a gennaio (si parlava di club cinesi), oltre a ribadire la volontà del giocatore di proseguire la sua avventura partenopea.

De Laurentiis, che ha apprezzato gli sforzi fatti dallo spagnolo nelle ultime settimane per ricucire lo strappo post-Salisburgo, si è detto disponibile a parlare della sua situazione nei prossimi giorni con il suo rappresentante

Napoli, rinnovo Callejon: spagnolo fondamentale per Gattuso

L’accordo va ridiscusso ripartendo dai contatti dei mesi scorsi, con la società disposta ad offrirgli un nuovo accordo fino al 2022 alle stesse condizioni attuali (circa 3 milioni netti) e l’entourage che aveva chiesto un ulteriore riconoscimento per un calciatore che in sette stagioni ha rinnovato una sola volta e che ha giocato praticamente sempre, senza mai fermarsi dal 2013. Il Napoli vuole ripartire dall’andaluso, che Gattuso reputa fondamentale per il suo 4-3-3, e il giocatore sarebbe felicissimo di legarsi ai partenopei praticamente a vita: a breve, si ricomincerà a trattare.

