CALCIOMERCATO INTER LUKAKU PETAGNA / Per gennaio l'Inter è al lavoro anche per il vice Lukaku. Olivier Giroud in uscita dal Chelsea è il preferito di Antonio Conte, ma occhio ad Andrea Petagna.

Il centravanti della Spal rappresenta una pista valida e proprio oggi, all'evento 'Fairplay&Football', il suo agente Beppeha fatto intendere che il nome del suo assistito è davvero al vaglio del club nerazzurro: "Ha sicuramente le caratteristiche per ricorprire il ruolo di alternativa al belga".

