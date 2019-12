CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY / "No, it's not true": non è vero! Va diritto al sodo Pep Guardiola in conferenza stampa per parlare del suo futuro al Manchester City.

Il manager spagnolo non ci mette molto a smentire l'indiscrezione relativa alla presenta di una clausola nel suo contratto che gli consentirebbe di lasciare il club inglese prima del 2021 (scadenza dell'accordo) nel caso in cui non si verificassero determinate condizioni. L'allenatore rispondendo ai giornalisti prima della gara contro l'Arsenal in programma domenica pomeriggio è netto riguardo a questa presunta clausola: "No, non è vero: ho parlato delle mie intenzione qualche settimana fa".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI