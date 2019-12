CALCIOMERCATO NAPOLI PAREDES PSG / Il Napoli di Rino Gattuso è pronto al debutto ma intanto lavora già al calciomercato: gli azzurri a gennaio interverranno quasi sicuramente a centrocampo, reparto dove numericamente la rosa è un po' corta considerando il 4-3-3 che il nuovo tecnico ha in mente di schierare. Tra i nomi fatti negli ultimi giorni c'è anche quello di Leandro Paredes, 25 anni, ex Roma, attualmente al Paris Saint-Germain dove però non sta trovando molto spazio: 12 le presenze collezionate per un totale di poco più di 600 minuti di gioco lo fanno un comprimario nell'organico a disposizione di Tuchel.

Logico che con il mercato di gennaio si pensi ad un addio con il possibile ritorno in Serie A tra le ipotesi ventilate.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Serie A, la situazione extracomunitari squadra per squadra

Calciomercato Napoli, Paredes extracomunitario: serve una cessione

Quella però che porterebbe al Napoli non è realizzabile per lo status di extracomunitario dell'argentino: nella rosa di Gattuso ci sono già sei calciatori non Ue di cui due arrivati quest'estate (Lozano ed Elmas con la cessione di Vinicius). Si tratta di Hysaj, Maksimovic, Leandrinho, Ospina e appunto Elmas e Lozano. Paredes quindi potrebbe diventare acquistabile soltanto nel caso in cui uno degli extracomunitari tesserati attualmente sia ceduto all'estero: ipotesi che, salvo sorprese, potrebbe essere considerata soltanto per Leandrinho che in questa stagione ha all'attivo soltanto una convocazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nome a sorpresa per il centrocampo: sfida al Napoli!

Calciomercato Napoli, Gattuso: "Ibrahimovic? Troppo facile"