MILAN IBRAHIMOVIC DEMIRAL MANDZUKIC / Si complica l'affare Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Il fuoriclasse svedese non ha ancora dato una risposta al club rossonero, con quest'ultimo che ha formulato all'ex Los Angeles Galaxy un'offerta di 2 milioni di euro per sei mesi, con opzione per un'altra stagione vincolata alla qualificazione in Champions League. 'Ibra' e il suo entourage non sarebbero convinti di questa proposta e, stando a 'Sky Sport', non arrivano segnali di ottimismo. Al momento, quindi, non ci sarebbe nessun accordo per lo svedese. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca QuiI!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan-Ibrahimovic, le ultime di CM.IT sull'accordo

Calciomercato Milan, da Mandzukic a Demiral: colpi in casa Juve

L'alternativa ad Ibrahimovic sarebbe rappresentata da Mario Mandzukic, separato in casa alla Juventus e fuori dal progetto di Sarri.

Il club bianconero lo ha proposto al Milan e ci sarebbe stato un contatto per l'attaccante croato con il connazionale e CFO del 'Diavolo'. L'ex Atletico e Bayern valuterebbe anche proposte da Stati Uniti e Cina.

LEGGI ANCHE: Juventus, grana Mandzukic: le ultime di CM.IT

Sempre con la Juventus, resta in essere l'interesse per Demiral. Il turco, autore di un'ottima prestazione in Champions contro il Bayern Leverkusen, resterebbe l'obiettivo numero uno per la difesa del Milan. La dirigenza della Continassa non retrocede però rispetto alla richiesta di 35 milioni per il centrale classe '98. Infine, tornando all'asse con Raiola, nessuna offerta formale dei rossoneri per il rinnovo di Bonaventura, in scadenza di contratto a giugno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, attesa Ibrahimovic: Boban contatta la Juventus

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO D'Amico su ritorno Ibrahimovic