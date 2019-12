CALCIOMERCATO MILAN DEMIRAL TODIBO / Sono giovani, giocano in due squadre big e hanno una valutazione superiore ai 20 milioni: Demiral e Todibo condividono diverse caratteristiche e tra queste c'è anche quella di essere presente nella lista degli obiettivi del Milan per gennaio. Non è un segreto che i rossoneri vorrebbero rinforzare la retroguardia di Pioli nel mercato invernale e per farlo hanno deciso di investire su giovani dalle prospettive sicure: l'interesse per Demiral non è certo una novità, va avanti almeno da quest'estate, e proprio il turco della Juventus rappresenta la priorità per Maldini e Boban.

Una priorità però da pagare a prezzo salato visto che la valutazione non scende sotto i 30 milioni di euro, anche grazie alla concorrenza che non manca (la Premier League è molto interessata.

L'exha collezionato appena due presenze in stagione ma mercoledì contro ilè stato protagonista di una prestazione che ha raccolto consenso unanime.

Calciomercato Milan, Todibo alternativa a Demiral: le ultime

Alternativa soltanto un po' meno costosa è quella che porta a Barcellona: qui Todibo, anche lui titolare nell'ultima gara di Champions contro l'Inter, è pronto a fare le valige. Per il centrale francese la valutazione è di 25 milioni di euro e il suo nome è accostato a diversi club europei. Per il Milan comunque la necessità di rinforzarsi a gennaio, magari trovando il modo giusto per dribblare i paletti del Fair Play Finanziario.

