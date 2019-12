CALCIOMERCATO INTER NAPOLI BERGE / Nel calciomercato di gennaio la priorità dell'Inter sarà il centrocampo.

Antoniocontinua a 'sognare' Arturo Vidal e il Barcellona a non aprire però alla cessione in prestito , ecco perché la dirigenza nerazzurra resta forte più che mai su Rodrigol dell'e Dejandell'ma attualmente ala in prestito.

Calciomercato Inter, spunta Berge per giugno: duello col Napoli e non solo

Il giovane talento svedese, rivelazione della Serie A di quest'anno, potrebbe arrivare nella prossima estate se i ducali non dovessero dare il via libera alla sua partenza in anticipo rispetto alla scadenza del prestito. Proprio in estate Marotta ha intenzione di rinforzare la mediana con almeno un altro innesto. A tal proposito, come riporta 'Sky Sport', occhio a Sander Berge, 21enne norvegese di grande forza fisica (è alto 197 cm) di proprietà del Genk. Su di lui c'è da tempo il Napoli, ma anche i top club stranieri, Liverpool in testa. Il classe '98 potrebbe costare intorno ai 25-30 milioni di euro.

