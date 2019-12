CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ HAALAND / L'Inter sta mettendo in conto di perdere Lautaro Martinez. Come raccontato da Calciomercato.it, i nerazzurri hanno avviato i primi contatti per il rinnovo di contratto del calciatore. La volontà del club milanese è soprattutto quella di alzare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro a 200 ma non c'è certezza. L'attuale spaventa non poco: il Barcellona è uscito allo scoperto manifestando più volte l'interesse per Luataro Martinez. La clausola potrebbe dunque non essere un problema per i blaugrana.

Se l'Inter dovesse perdere il bomber argentino ha già pronta l'alternativa di lusso. Stando a quanto riportato da 'Sportmediaset', il club nerazzurro con i soldi di Lautaro Martinez punterebbe su Haaland.

II giovane calciatore delè la vera rivelazione della stagione e non è un caso che le grandi del calcio europeo si stanno muovendo per strapparlo agli austriaci.

Calciomercato Inter, non solo Haaland

L'Inter inoltre è intenzionata a beffare la Juventus, che è da tempo su Haaland, anche per un altro grande colpo. I nerazzurri, infatti, vorrebbero portare a Milano Federico Chiesa.

I nerazzurri per convincere la Fiorentina potrebbero giocarsi la carta Politano. L'ex Sassuolo è finito in cima alla lista dei Viola dopo l'infortunio di Ribery e potrebbe rappresentare un 'acconto' in vista del colpo Chiesa di giugno.

