GENOA-SAMPDORIA DIRETTA LIVE SERIE A DERBY LANTERNA CRONACA TEMPO REALE THIAGO MOTTA RANIERI SFIDA SALVEZZA - Chiude il sabato della sedicesima giornata del campionato di Serie A, il derby della Lanterna: Genoa-Sampdoria. Una sfida salvezza, con le due squadre genovesi che si trovano nei bassifondi della classifica distanziate da un solo punto: 11 per la squadra di Preziosi, 12 per quella di Ferrero. I rossoblu di Thiago Motta sono reduci dal pareggio subito in rimonta, e in doppia inferiorità numerica, contro il Lecce in trasferta; di contro, i blucerchiati di Claudio Ranieri arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta casalinga contro il Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-SAMPDORIA

GENOA (3-5-1-1) - Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Sturaro; Pinamonti

SAMPDORIA (4-4-1-1) - Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Parma* 24, Napoli* 21; Torino e Milan 20; Verona 18; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo**, Udinese, Lecce* e Sampdoria* 15; Brescia 13; Genoa* 11; Spal 9

*una gara in più

**una gara in meno

