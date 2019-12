CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES / Accasatosi al Psg nel gennaio del 2019, Leandro Paredes sta facendo tremendamente fatica a giustificare i 40 milioni di euro più bonus pagati allo Zenit. L'ex giocatore della Roma non è certo un fedelissimo di Tuchel, al punto che l'allenatore tedesco ha deciso di dirottare Marquinhos nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Anche per questo, le voci di calciomercato sul suo conto proseguono senza soluzione di continuità.

Le ultime indiscrezioni parlano, ad esempio, di un possibile ritorno in Serie A e dopo i rumors sul ritorno di fiamma del, più di recente si parla di un possibile scambio con laper, in uscita dal club bianconero e seguito anche in Bundesliga e in Spagna.

Calciomercato Juventus, Paredes ha le idee chiare

Intervistato da 'ESPN', il centrocampista argentino ha schivato le domande sul futuro immediato, facendo invece chiarezza sulla sua volontà di tornare al Boca Juniors. "L'ho detto molte volte, non voglio tornare al Boca per ritirarmi. Ho ancora molti anni in Europa, però voglio tornare al club ancora in forma, all'età giusta. Seguo sempre la squadra, in questo periodo il Boca era messo bene a livello istituzionale, ma non tanto a livello di risultati calcistici. Spero che con la nuova gestione migliori la situazione. Preferisco tornare al Boca e vincere la Coppa Libertadores, piuttosto che vincere la Champions con il Psg e diventare Pallone d'Oro".