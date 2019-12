NAPOLI-PARMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ESORDIO GATTUSO D'AVERSA - Dopo il ribaltone in panchina di mercoledì, con l'esonero di Carlo Ancelotti e l'arrivo di Gennaro Gattuso al suo posto, il Napoli affronta per la sedicesima giornata del campionato di Serie A il Parma. Gli azzurri tornano all'antico, col 4-3-3 di 'sarriana' memoria, per cercare di tornare alla vittoria e accorciare le distanze dal quarto posto; di contro, i gialloblu di Roberto D'Aversa, che hanno gli stessi punti degli ospiti, arrivano all'appuntamento dopo la vittoria sul campo della Sampdoria del turno precedente.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Paolo'.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PARMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Napoli e Parma 21; Torino e Milan 20; Verona 18; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo**, Lecce* e Udinese 15; Brescia 13**; Sampdoria 12; Genoa 11; Spal 9

*una gara in più

**una gara da recuperare

