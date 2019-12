JUVENTUS BUFFON CRISTIANO RONALDO / In un'intervista rilasciata a 'Tuttosport', in edicola stamani, Buffon ha parlato dell'importanza di CristianoRonaldo per la Juventus: "Se dà determinati esempi, noi diventiamo una squadra 100 volte più forte e contro il Leverkusen nelle difficoltà della partita lui è stato veramente unico e mi ha emozionato. Vi ha chiesto scusa dopo Juve-Milan? Naaa, siamo grandi, dai! Io non ho bisogno di sentirmi dire scusa. Voglio andare in campo e vedere che tutti facciamo lì quello che dobbiamo fare.

Quello è il più grande messaggio di rispetto nei confronti della squadra che si possa dare".

Juventus, Buffon: "Ecco cosa serve!"

"La Juve è ad un punto in cui nulla le è precluso - prosegue Buffon - A patto che ci convinciamo che per arrivare alla meta occorre mettere tutta la qualità che abbiamo, ma anche entusiasmo e voglia di soffrire. Le partite sono diverse e danno motivazioni diverse ma noi dobbiamo trovare continuità a prescindere".

