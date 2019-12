BRESCIA-LECCE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CORINI LIVERANI BALOTELLI SALVEZZA - Dopo la vittoria esterna sul campo di una diretta concorrente come la Spal, il Brescia ospita il Lecce, in un altro scontro salvezza, per il primo anticipo del sabato della sedicesima giornata del campionato di Serie A. L'allenatore delle 'Rondinelle', Eugenio Corini, si affiderà ancora alla vena realizzativa di Mario Balotelli e alle giocate dell'uomo mercato Sandro Tonali. Di contro, i giallorossi di Fabio Liverani arrivano all'appuntamento dopo il pareggio interno, in rimonta, nel turno precedente contro il Genoa.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Mario Rigamonti'.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-LECCE

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli. All. Corini

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, La Mantia. All. Liverani

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Napoli e Parma 21; Torino e Milan 20; Verona 18; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia* 10; Spal 9

*una partita in meno