CALCIOMERCATO BARCELLONA TORINO WAGUE / Martedì sera contro l'Inter, Moussa Wague ha collezionato la sua seconda partita da titolare in stagione, non sfigurando affatto nel ruolo di tornante di destra nel 3-5-2 di Valverde. Nonostante un impiego con il contagocce, l'esterno senegalese può vantare diversi estimatori in tutta Europa.

Accostato anche alnei mesi scorsi, il ventunenne ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo 'Mundo Deportivo', ilha già ricevuto diverse richieste da Bundesliga, Ligue 1, Premier League e Serie A, rispedendole tutte al mittente perché non ha intenzione di far partire il calciatore durante il mercato di gennaio.