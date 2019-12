CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Sono bastati solo due mesi per sconvolgere le gerarchie di centrocampo in casa Barcellona. Raramente preso in considerazione da Valverde fino a poche settimane fa, Ivan Rakitic era stato scelto dalla dirigenza come pedina sacrificabile a gennaio, ma ora tutti gli indizi per un'eventuale cessione sembrano portare ad Arturo Vidal. Titolare nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions, il centrocampista croato ha ripagato la fiducia del tecnico con prestazioni di grandi livello, indirizzando così il proprio futuro verso una permanenza in Catalogna.

I tempi della tristezza e della delusione sembrano lontani, al punto che proprio di recente l'ex Siviglia avrebbe preso una decisione radicale sul suo futuro.

Calciomercato Inter e Juventus, Rakitic rifiuta tutto

Secondo 'Marca', nelle ultime ore Rakitic avrebbe comunicato la sua decisione ufficiale a Inter, Juventus e Manchester United, rifiutando in maniera definitiva l'ipotesi di un trasferimento. Il calciatore si trova molto bene al Barcellona e l'unico motivo per lasciarla era quello dello scarso minutaggio collezionato nei primi mesi della stagione. Ora che l'allarme sembra rientrato, i propositi di addio sembrano essere svaniti del tutto. Diversa è, invece, la situazione di Arturo Vidal che potrebbe partire per un prezzo già fissato.