FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalla vetrina della Coppa Italia con Nicolussi Caviglia del Perugia e Adorante del Parma ai talenti che emergono nel palcoscenico dell'Europa League e della Youth League, ne parla Football Under per Calciomercato.it:

1. Il suo talento era evidente anche nella Primavera della Juventus ma al Perugia si sta confermando. Parliamo di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 abile in tutte le fasi del gioco: rottura, impostazione e soprattutto gli inserimenti senza palla. Ha buone qualità tecniche, senso della posizione, al Perugia ha realizzato due assist e un gol in Coppa Italia contro il Sassuolo in dieci presenze.

2. Juwara è una delle promesse più interessanti del vivaio del Bologna che ha investito la scorsa estate per prenderlo dal Chievo Verona. È un esterno offensivo, un giocatore rapido, abile nel dribbling, riesce anche a trovare la porta con discreta frequenza. Ha realizzato 9 gol in 11 presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera, numeri che hanno spinto lo staff di Mihajlovic a farlo debuttare in Coppa Italia nella trasferta di Udine.

3. Adorante è un attaccante centrale, abile nella protezione del pallone, è cresciuto tra il vivaio del Parma e quello dell'Inter. D'Aversa lo tiene in grande considerazione per la prima squadra e nell'ultimo turno di Coppa Italia è partito titolare contro il Frosinone totalizzando complessivamente 72 minuti. Si muove tanto, è discreto l'attacco alla porta, ha anche la tendenza a cercare l'anticipo sugli avversari.

4. La Juventus nel campionato Primavera non riesce ancora a brillare ma in Europa come Inter e Atalanta ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale, soltanto il Napoli è stato eliminato. Uno dei giocatori che si sta mettendo di più in mostra nella squadra di Zauli è Elia Petrelli, attaccante '2001 che ha realizzato cinque reti e tre assist in 13 gare tra campionato e Youth League, I bianconeri hanno legittimato il primato nel girone all'ultima giornata battendo 5-0 in trasferta il Bayer Leverkusen, Petrelli è entrato dopo l'intervallo ma ha timbrato il cartellino dei gol. La Juventus l'ha pescato dal Cesena nel 2016.

5. Non è neanche maggiorenne ma Fabio Silva, attaccante classe 2002, ha già giocato con la maglia del Porto in tutte le competizioni: coppe nazionali, Europa League e campionato in cui si è tolto anche la soddisfazione di trovare il suo primo gol lo scorso 27 ottobre contro il Famalicao. Fabio Silva è un giocatore rapido, abile nel dribbling, ha fiuto del gol e i tempi giusti nell'attacco alla profondità, dovrebbe irrobustirsi sotto il profilo fisico anche per migliorare nel gioco spalle alla porta.

Figlio e fratello d'arte, il papà ha giocato nel Boavista mentre il fratello Jorge Silva (classe '99) gioca nella Lazio anche se deve ancora riuscire a debuttare in questa stagione. Fabio Silva ha iniziato il suo percorso nel vivaio del Porto, poi si è trasferito al Benfica a 13 anni e, nonostante la giovane età, questo cambio di maglia fece scalpore. Al Benfica vinse due titoli realizzando tre gol contro le giovanili del Porto senza mai esultare in segno di rispetto. A 15 anni il rientro a casa, fu accolto da Fernando Gomes che gli ha regalato la maglia del Porto.

6. La Primavera del Genoa è reduce da due sconfitte contro il Bologna e il Napoli e un pareggio contro la Juventus ma fino a qualche settimana fa ha messo in mostra buone qualità anche nei singoli. Parliamo del centrocampista Eboa Ebongue che il Genoa la scorsa estate ha preso dal Bordeaux. Eboa Ebongue è un centrocampista dinamico, con spiccata forza fisica, ha esplosività, regge il corpo a corpo con gli avversari in maniera brillante.

7. L'Atalanta è sia agli ottavi di Champions che di Youth League, in Ucraina sono arrivate due vittorie. Il capocannoniere nella Champions dei giovani è Roberto Piccoli con sei reti e doppietta all'ultima giornata in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. Piccoli condivide con Parrott del Tottenham il primato nella classifica marcatori con sei reti, la media di uno a partita. A livello stagionale per Piccoli sono 12 reti in 14 presenze con l'Atalanta a cui bisogna aggiungere una doppietta contro la Slovenia in Nazionale Under 19.

8. Alle spalle di Piccoli e Parrott nella classifica marcatori c'è Youri Regeer, un altro talento scuola Ajax. Il dato fa scalpore perchè si tratta di un centrocampista di qualità che può giocare con grande disinvoltura in tutte le zone di una mediana a tre, è molto abile sui calci piazzati e ha realizzato cinque gol. Regeer, però, gioca anche sotto età rispetto alla categoria, è un classe 2003 che ha partecipato anche al Mondiale Under 17 in cui l'Olanda è stata sconfitta in semifinale ai rigori dal Messico. In quella gara Regeer segnò il gol del vantaggio.

9. Il miglior assist-man della Youth League con cinque passaggi vincenti è Angelo Stiller del Bayern Monaco. Si tratta di un centrocampista classe 2001, di piede mancino, dotato di visione di gioco e buone qualità tecniche. Stiller ha realizzato anche un gol in Youth League, proprio mercoledì nel 3-0 inflitto al Tottenham.

10. Alle spalle di Stiller nella classifica degli assist-man c'è anche Immanuel Pherai, trequartista del Borussia Dortmund, olandese, cresciuto nel vivaio dell'Az Alkmaar. Pherai ha realizzato quattro assist, può abbassare anche il suo raggio d'azione in mezzo al campo, ci crede Mino Raiola che ha scommesso su di lui, tutela i suoi interessi e soprattutto segue il suo percorso di crescita.