Calciomercato, dal Milan alla Samp: Sporar incanta la Serie A

CALCIOMERCATO MILAN SPORAR FIORENTINA - La favola dello Slovan Bratislava in Europa League si è conclusa ieri con la sconfitta interna contro il Braga in un gruppo in cui gli slovacchi, sulla carta formazione materasso, si sono piazzati terzi con 4 punti. La vetrina europea, quantomeno, è servita a mettere in mostra un giocatore davvero molto interessante: si tratta di Andraz Sporar, 25enne centravanti della Nazionale slovena, che ha impressionato a suon di gol. Con 5 reti in sei partite è il vice capocannoniere della fase a gironi dietro a Morelos. Se si sommano i 12 centri in undici presenze in campionato, il totale porta a 17 su 17.

Numeri impressionanti che non sono passati inosservati in Italia: diversi club disono alla ricerca di un attaccante a gennaio e Sporar potrebbe far comodo come bomber di scorta aloppure provare a giocarsi il posto da titolare in squadre come

