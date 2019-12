CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Tornato al gol in Champions League mercoledì scorso contro il Galatasaray, Neymar ha dichiarato di "essere felice quando gioca a calcio, ovunque sia". Parole che hanno lasciato aperto qualche spiraglio in vista di una sua eventuale partenza. Seguito dal Barcellona e accostato alla Juventus e alle big inglesi, il brasiliano è uno di quei nomi in grado di infiammare il calciomercato. Come se non bastassero le voci di mercato, nelle ultime ore è tornata a tenere banco anche la battaglia legale con il Barça, con la richiesta di 3,5 milioni di euro avanzata dai legali dell'ex Santos.

Una questione che è stata analizzata e ridimensionata dal padre di Neymar in persona.

Calciomercato Juventus, Neymar non passa di moda

Intervenuto a 'Radio Marca' e al 'Partidazo de Cope', Neymar Santos senior ha dichiarato: "E' una richiesta vecchia, di quando Neymar ha lasciato il Barcellona. In quel momento ci sentivamo danneggiati. Vogliamo arrivare ad un accordo con il Barça, sarà la cosa migliore per tutti. Non abbiamo mai avuto un cattivo rapporto con Bartomeu. Non sappiamo se tornerà al Barcellona, ora ha un contratto con il Psg...".