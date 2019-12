CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO MEUNIER DE SCIGLIO / Smaltire prima di eventualmente acquistare. Questa la tendenza in casa Juventus in vista del prossimo calciomercato invernale anche se gli occhi rimangono sempre costantemente aperti a caccia di eventuali chance. Visti anche i tanti interrogativi a centrocampo, secondo il 'Corriere dello Sport' Tonali resta un obiettivo forte per il futuro, l’opzione Rakitic potrebbe essere monitorata con maggiore attenzione rispetto ad un mese fa mentre il sogno sia bianconero che del Real resta Pogba.

Nomi spendibili probabilmente più per giugno, mentre potrebbe essere un altro il reparto immediatamente in fermento.in diretta:tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Danilo ha deluso e De Sciglio piace all'estero: torna l'idea Meunier

Stando a quanto sottolineato dal quotidiano Danilo in maglia Juventus fin qui ha deluso e i bianconeri valuteranno la sua posizione, mentre il più richiesto è De Sciglio che il 31 agosto sembrava vicino al PSG. Non se ne fece poi più nulla a causa del poco tempo a disposizione. I francesi mettevano sul piatto Meunier, oggi a pochi mesi dalla scadenza contrattuale. In caso di mancato rinnovo proprio il nome del belga potrebbe tornare in auge. A Sarri inoltre piace molto da tempo Emerson Palmieri anche se l'eventuale prossimo addio di Marcos Alonso renderebbe impossibile la partenza anche dell'italo-brasiliano.

