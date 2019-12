CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE PSG - Il sogno di calciomercato della Juventus ha un nome ed un cognome: Kylian Mbappe. Un sogno alimentato dal fatto che, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Mbappe avrebbe rifiutato di rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain che comunque non scade prima del 2022. Ad appena 20 anni, il centravanti transalpino è già considerato uno dei più forti calciatori al mondo, destinato a conquistare diversi Palloni d'Oro, che qualcuno avrebbe già voluto assegnargli nel 2018 dopo la vittoria dei Mondiali con la Francia.

Oltre ai bianconeri, su di lui ci sono tutti i principali top club europei, con ilche sembra in prima fila, non fosse altro che per la stima del connazionale

Juventus, addio Mbappe? Il Manchester City fa sul serio

La Juventus punta su Cristiano Ronaldo per tornare a vincere la Champions League come non avviene da oltre venti anni. Ma i bianconeri sono sempre proiettati sul futuro e pensano già all'erede di CR7, con Neymar, Sancho e proprio Mbappe nel mirino. Ma secondo quanto riportato dal portale 'Defensa Central', sul francese sarebbe piombato il Manchester City che ha trovato i 300 milioni di euro richiesti dal Psg per la cessione del suo gioiello senza rischiare sanzioni dalla Uefa per il fair play finanziario. Gli inglesi starebbero chiudendo un affare da 500 milioni derivanti dalla cessione del 10% delle azioni della società: soldi che Guardiola vuole reinvestire su Mbappe per dare l'assalto alla Champions League.

