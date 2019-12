CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA RINNOVO / Jack Bonaventura è tornato ormai al top della condizione con 2 gol nelle ultime tre partite giocate da titolare ed una continuità che gli mancava da tanto tempo. È infatti lui il primo vero colpo della campagna acquisti del Milan che si ritrova con un calciatore in più nel motore che ora però va blindato. Bonaventura ha infatti il contratto in scadenza in estate,con la possibilità di prendere impegni per il futuro già dal prossimo gennaio.

I rossoneri vogliono però evitare di perdere il ragazzo a parametro zero: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, a gennaio il rinnovo di Bonaventura

Secondo quanto rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport' il Milan avrebbe già fatto conoscere a Bonaventura la volontà di rinnovargli il contratto e il calciatore ha fatto sapere al club di voler restare rossonero. A questo punto andrà quindi trovata l'intesa giusta con Mino Raiola, atteso a Milano. Il rinnovo di Bonaventura si farà ma ci sarà da discutere i dettagli e l’appuntamento è per gennaio.

