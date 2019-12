Calciomercato, Ancelotti vola a Londra: oggi l'incontro

CALCIOMERCATO EVERTON ANCELOTTI - Carlo Ancelotti è pronto a tornare subito in sella dopo l'esonero da parte del Napoli arrivato nella notte di martedì dopo aver conquistato gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico di Reggiolo è molto ambito in Premier League, dove ha allenato con buoni risultati il Chelsea e oggi - secondo quanto si legge sul tabloid britannico 'The Sun' - volerà a Londra per incontrare i vertici dell'Everton: il proprietario Farhad Moshiri ed il presidente Bill Kenwright. I 'Toffees' vogliono giocare d'anticipo sulla concorrenza e trovare un accordo per offrirgli la panchina a partire da lunedì, dopo la sfida contro il Manchester United.

Ancelotti è anche nel mirino dell'Arsenal, che però sta ancora facendo il casting per il post Unai Emery: in corsa ci sono anche Mikel Arteta e Patrick Vieira. Dal canto suo l'ex allenatore di Milan e Psg preferirebbe vivere a Londra, ma avrebbe anche voglia di tornare subito in panchina. Il fatto che l'Everton occupi la quattordicesima posizione in campionato non è un problema: se avrà le giuste garanzie sul mercato, il tecnico emiliano sarebbe pronto a firmare con i 'Toffees'. Si attendono sviluppi.

