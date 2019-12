CALCIOMERCATO INTER UDINESE MUSSO / Juan Musso non si sbilancia sul suo futuro. Il portiere classe '94 argentino, pezzo pregiato dell'Udinese ormai da svariate stagioni, è entrato nel mirino dell'Inter, che tra i friulani segue anche de Paul. Così, analizzando le sue prospettive, il portiere ha mandato un segnale ai nerazzurri: "Sogno per il 2020? Bella domanda, però sono una persona che ragiona giorno per giorno. Cerco di sfruttare ogni occasione, ogni giorno come fosse l’ultimo, senza guardare troppo al futuro - spiega ai microfoni di 'Tuttosport' - In questo gruppo siamo tutti più o meno allo stesso punto della carriera, siamo in crescita, con tante cose da imparare, ma anche voglia e fame per continuare a migliorare sempre".

Proseguendo la sua intervista, Musso ha poi elogiato Buffon, leader della Juventus che i friulani affronteranno domenica: "Idolo? Proprio Buffon. Ha giocato tanti anni a livelli altissimi, è uno di quelli che ho sempre ammirato - spiega Musso - Era l'idolo di tutti noi bambini che cominciavamo a giocare in porta. Sì, direi che Buffon è il portiere al quale mi sono maggiormente ispirato, ha vinto tutto".

