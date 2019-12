CALCIOMERCATO ATALANTA CALDARA MILAN / Festa grande in casa Atalanta per lo storico passando del turno in Champions League. La truppa di Gasperini ha infatti compiuto un'impresa strappando il pass per gli ottavi di finale ai danni di Shakhtar e Dinamo Zagabria. Ora spazio al calciomercato per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro che sogna un colpo per reparto.

Secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' si partirà dalla retroguardia dove Kjær sembra sempre piàù lontano da Bergamo viste anche le ultime parole dello stesso: "Fatica a inserirsi nei nostri meccanismi, soprattutto a livello dinamico". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Atalanta, Caldara cavallo di ritorno

Caccia quindi al sostituti di Kjaer con il mercato di gennaio che potrebbe offrire un clamoroso cavallo di ritorno. La priorità è un profilo già pronto. Caldara in tal senso potrebbe essere il nome giusto visto che il feeling fra il club e il giocatore del Milan non è mai tramontato e il centrale conosce alla perfezione il gioco del tecnico. Da valutare però la fattibilità a livello economico vista la spesa dei rossoneri per strapparlo alla Juve. Piace inoltre anche Jean-Clair Todibo, classe ‘99 del Barcellona, sul quale però appare in vantaggio il Milan. In mediana invece è caccia aperta ad un vice De Roon, mentre in attacco scalpita Barrow che potrebbe anche partire lasciando un tassello da corprire.

