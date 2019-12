CALCIOMERCATO INTER ALLAN NANDEZ / L'Inter punta dritto a rinnovare il centrocampo, soprattutto in relazione ai tanti infortuni che hanno condizionato questa prima parte di stagione e che hanno costretto Conte a giocare la gara decisiva di Champions contro il Barcellona orfana di elementi fondamentali come Sensi e Barella.

Servono quindi alternative di livello e l'occasione giusta potrebbe arrivare dal calciomercato di gennaio, ed in particolare da Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Allan possibile occasione

Secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' a Napoli il neo tecnico Gattuso proverà risolvere il caso diplomatico scatenato nelle scorse settimane e che ha visto coinvolto anche Allan, ma non è da escludere che il centrocampista venga messo in vendita e in tal caso farebbe al caso di Antonio Conte. Il mediano verdeoro potrebbe rappresentare una ghiotta chance di regalare al tecnico salentino una pedina forte e di esperienza che possa da subito dare il suo contributo. Problemi contrattuali a Cagliari invece per Nandez che a fine anno potrebbe già lasciare la Sardegna con la dirigenza della Pinetina che lo accoglierebbe molto volentieri.

