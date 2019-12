CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il Milan attende una risposta da Zlatan Ibrahimovic. Quando siamo ormai prossimi al 15 dicembre, termine eltro il quale, come più volte confermato, si attendevala risposta dell'esperto campione svedese, la decisione non sembra ancora arrivata, fattore che alimenta indiscrezioni di calciomercato sulla possibilità di una beffa da parte di altri club stranieri o italiani, con la pista Napoli ancora valida: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, attesa per Ibrahimovic: le ultime

Il rischio che la decisione di Ibra possa dilatarsi anche nel corso della prossima settimana, riporta 'Tuttosport, persiste. La dirigenza del Milan, dal canto suo, non riuscirebbe a trattenere un certo senso di risentimento per questo silenzio del calciatore, che non sta dando segnali tangibili. La mossa di Ibra e Raiola, però, può essere letta anche come una tattica, sia per ottenere i 18 mesi di contratto richiesti, poi per capire se il Napoli affonderà il colpo seriamente.

Come già anticipato da, lo svedese è voglioso di tornare a Milano anche per scelta della moglie.

Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: Mandzukic nel mirino

Intanto, per cautelarsi da un eventuale rifiuto del campione, il Milan continua a sondare il terreno per altri attaccanti. Nel mirino c'è Mandzukic della Juventus, voglioso di cambiare aria in tempi brevi dopo metà stagione trascorsa in tribuna. I rossoneri avrebbero tentato un primo approccio coi bianconeri ma, oltre alla concorrenza del Manchester United, il nodo principale rimane legato all'ingaggio da 6 milioni percepito dal croato fino al 2021.

