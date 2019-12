CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG PAREDES EMRE CAN / Ottavi di Champions League raggiunti, soprasso in campionato da completare. La Juventus vive un momento positivo dopo la bella vittoria europea (2 a 0 in casa del Bayer Leverkusen) che ha oscurato alcune critiche per le precedenti prestazioni incolori. Con calma e serenità, quindi, mentre la squadra si appresta ad affrontare le ultime due sfide di Serie A prima della sosta invernale, la dirigenza prosegue il suo lavoro in vista del calciomercato di gennaio, quando potrebbe profilarsi uno scambio con il PSG: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, scambio Emre Can-Paredes: contatti col PSG

Già da tempo è avanzata l'idea di scambio Emre Can-Paredes tra Juventus e PSG. Così, riporta 'Tuttosport', i contatti tra le parti starebbero continuando, nonostante la pista non sia da considerare ancora calda. I bianconeri, che vantano rapporti ottimali con Leonardo, sembrano molto attratti dall'eventuale plusvalenza che garantirebbe l'operazione di mercato, utile quindi non solo dal punto di vista tecnico. Voglioso di trovare più spazio, dal canto suo, Emre Can andrebbe in una società ambiziosa dove troverebbe anche il suo connazionale Tuchel in panchina.

Tuttavia, quella parigina non è l'unica soluzione al vaglio per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, non solo il PSG: le piste per Emre Can

Se in Italia resta vigile la Fiorentina, Emre Can fa gola anche negli altri campionati europei, considerando gli interessi dalla Bundesliga (Borussia Dortmund e Bayern Monaco), dalla Premier League (Manchester United su tutte) e dalla Liga spagnola (Barcellona in primis). Valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, il calciatore sembra destinato a lasciare Torino già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Paredes per Sarri: le ultime

Anche lui 25enne, Leandro Paredes rappresenza una soluzione che, per caratteristiche tecniche, si addice maggiormente ai dettami tattici di Maurizio Sarri. Accostato anche a Napoli, Milan e Roma, l'argentino non sta trovando molta continuità con la maglia dei francesi, che potrebbero quindi favorire il super scambio con la Juventus.

